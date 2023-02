Nicolae Dică a dezvăluit marele lui vis ca antrenor! De la cine a „furat” meserie

Cea mai mare dorință a lui Nicolae Dică este să ia un titlu de campion, în România, fără să spună pe banca tehnică a cărei echipe.

„Vreau să iau un campionat în România, ăsta este visul meu”, a dezvăluit Nicolae Dică

Nicolae Dică are o misiune foarte dificilă la CS Mioveni. Echipa argeșeană se află pe ultimul loc al clasamentului, cu 24p, și un program foarte dificil pâțnă la finalul sezonului regulat: în deplasare cu “U” Cluj-Napoca, FC U Craiova 1948 și FC Botoșani și acasă cu Rapid, FC Voluntari și Chindia.

Cu toate acestea, tehnicianul este optimist. „E clar că-mi doresc să reușim să rămânem cu Mioveni în prima ligă, îmi doresc să ajung cât mai sus, să iau un campionat în România, ăsta este visul meu”, a dezvăluit Dică la PRO Arena.

El a spus și cine este persoana de la care a învățat cele mai multe lucruri, care-i folosesc în actuala carieră. „De la domnul Hagi am învățat foarte multe în perioada în care am stat la Viitorul (n.r. – actuala Farul), doi ani și jumătate. Am ‘furat’ multe lucruri de acolo, pentru că știam ceea ce urmează când voi renunța la fotbal”, a mai spus el.

Evident, Dică are și regrete. „Am fost dezamăgit că am plecat de la FCSB mai repede decât îmi propusesem. Cum am plecat de acolo, asta m-a dezamăgit”, a încheiat antrenorul.