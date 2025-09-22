Nicolae Dică a fost dat afară de la Concordia Chiajna, după două eșecuri la rând

Clubul Sportiv Concordia Chiajna a anunţat, luni seară, încheierea pe cale amiabilă a colaborării cu Nicolae Constantin Dică.

Înfrângeri la limită în ultimele două etape

Acesta a îndeplinit funcţia de antrenor principal al echipei în perioada 19 martie 2025 – 22 septembrie 2025.

Concordia Chiajna precizează că va comunica în perioada următoare deciziile privind numirea unui nou antrenor principal.

După 7 meciuri, Concordia se află pe locul 11, cu 10 puncte, adunate din 3 victorii și o remiză. În ultimele două etape, Concordia a fost învinsă în deplasare de FC Voluntari cu 0-1 și acasă de CSM Slatina cu 1-2.