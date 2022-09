Nicolae Dică a învățat din greșelile făcute în trecut: „Analizez ce am de făcut ca să nu regret”

FCSB joacă luni seara, pe teren propriu, cu FC Voluntari, în Etapa a 10-a din Superligă și caută prima victorie în campionat după 2 meciuri.

„Am făcut o dată o greşeală şi nu o să o mai fac şi a doua oară”, a spus Nicolae Dică

Vicecampioana României, FCSB, nu a mai câștigat în Superligă din Etapa a 5-a, când a învins Chindia pe teren propriu cu 3-2. Ulterior, a remizat cu FC Hermannstadt (2-2) și a pierdut cu Farul (1-3), iar alte două meciuri, cu FC Botoșani și CFR Cluj, au fost amânate.

Antrenorul Nicolae Dică recunoaște că îşi simte postul ameninţat. „Chiar dacă am reuşit să calificăm echipa în grupe (n.r. – Conference League), dacă în campionat lucrurile nu vor merge cum trebuie, e normal.

E valabil pentru orice antrenor la orice echipă. În momentul în care nu ai rezultate, e clar că antrenorul e cel care plăteşte. Nu mă dau la o parte aşa uşor! Am făcut o dată o greşeală şi nu o să o mai fac şi a doua oară.

Mă refer să iau la cald decizii. Aştept a doua zi, analizez ce am de făcut, nu mai iau decizii rapide, pentru că am trecut printr-o experienţă de genul ăsta când am luat decizia imediat după joc şi mi-a părut rău.

Greşeala făcută a fost când am plecat de la FC Argeş din Liga 2, când făcusem un lot şi după 10 etape… Am învăţat din acea greşeală şi nu o să se mai întâmple”, a recunoscut antrenorul FCSB.