Nicolae Dică a precizat care este secretul marcării golurilor de către Joonas Tamm: „Acest lucru s-a văzut!”

FCSB a câștigat, seara trecută, pe terenul celor de la Dunajska Streda (1-0) grație golului marcat de Joonas Tamm (69). Nicolae Dică, tehnicianul echipei, a explicat care este secretul din spatele marcării golurilor în ultimele meciuri de către fundașul estonian.

Mai exact, Dică a precizat faptul că a lucrat intens fazele fixe încă de când a ajuns la FCSB. Așa se explică cele 2 goluri ale lui Tamm în ultimele 4 zile.

„Acest lucru s-a văzut!”

„Am pregătit la antrenament fazele fixe. De când am venit, în 4 zile, de când am venit, cred că într-o săptămână am făcut 4 zile şi faze fixe pentru că am o echipă cu talie, jucători care pot face diferenţa la fazele fixe.

Acest lucru s-a văzut şi sper în continuare să marcăm din faze fixe pentru că sunt foarte importante în dinamica unui joc”, a declarat Nicolae Dică, pentru Antena Sport.

FCSB va juca acum în campionat. Trupa lui Nicolae Dică va merge în deplasarea de la Mioveni, luni, 8 august, de la ora 21:00.