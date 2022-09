Nicolae Dică a răspuns direct – Este sau nu în pericol să fie demis?

La conferința de presă premergătoare meciului de pe Arena Națională, Nicolae Dică a fost întrebat dacă își simte postul în pericol, la fel ca omologul Felice Mazzu, despre care presa din Belgia a scris că ar putea fi demis dacă pierde contra lui FCSB.

„Nu! Am calificat echipa în Conference League după cinci ani de zile, dacă nu o calificam nu mai erați aici la conferință, eu nu mai eram aici. Nu am nicio presiune, am încredere în ceea ce fac, putem duce echipa acolo unde îi e locul, sunt un om pozitiv, știu că lucrurile excepționale li se întâmplă celor care nu renunță, eu nu renunț. Nu știu de ce se vorbește la noi după o lună și ceva de demiterea antrenorului.

Liverpool ce să facă? Să dea antrenorul afară că este pe locul 8 în campionat? Eu am venit de o lună de zile, de o lună și jumătate. Cât timp am susținerea patronului și știu ce fac la antrenament, văd că jucătorii aplică ceea ce fac la antrenamente, am încredere în ceea ce fac. Bineînțeles, discut cu patronul după fiecare joc”, a spus Nicolae Dică.