Nicolae Dică a reacționat după debutul nefast la FCU Craiova: „Domnul Mititelu a investit foarte mulți bani și trebuie să facem rezultate!”

FCU Craiova a pierdut și în etapa a 2-a, după ce în prima cedase acasă în fața FCSB-ului (1-3). De data aceasta, oltenii au pierdut în deplasare cu Sepsi OSK (0-1).

Această partidă a reprezentat debutul lui Nicolae Dică pe banca echipei lui Adrian Mititelu. Iată cum a reacționat tehnicianul după meci.

„Domnul Mititelu a investit foarte mulți bani și trebuie să facem rezultate!”

„În prima repriză a fost un joc echilibrat. Am fost organizați bine, apoi a venit acel cartonaș roșu. Și în 10 oameni ne-am organizat, am închis bine jocul, nu și-au creat multe ocazii. 10 contra 10 am avut și noi ocazii, nu am reușit să marcăm, dar voiam mai mult curaj. Să punem probleme, să avem o posesie mai bună, dar probabil eram obosiți.

Atitudinea a fost ok, m-a mulțumit. Trebuie să fii concentrat la fazele fixe, sunt multe jocuri care se decid așa. Nu am văzut faza respectivă, știu că a dat fault pentru noi, apoi am primit cartonaș roșu.

L-a zgâriat puțin și se dă roșu. Am înțeles. Am făcut bine ceea ce am pregătit, m-a mulțumit atitudinea băieților. Sunt pretenții la Craiova, domnul Mititelu a investit foarte mulți bani și trebuie să facem rezultate”, a declarat Nicolae Dică, după eșecul cu Sepsi OSK.