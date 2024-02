Nicolae Dică, despre fostul fundaș de la FCSB care poate ajunge la Dinamo: „Poate face față la Liga 1!”

Dinamo ar putea să aducă în această iarnă un fost fundaș de la rivala FCSB. Potrivit Digi Sport, „Câinii” îl au în vizor pe Artur Jorge.

Nicolae Dică a vorbit despre fostul său elev de la FCSB. Iată ce a spus despre fundașul portughez.

„Poate face față la Liga 1!”

„A fost o perioadă scurtă, da. A fost ok, a venit la noi, a avut începutul mai dificil, dar după știu că s-a dus în Portugalia și juca acolo, era ok! N-am avut nicio problemă cu el, băiat ok, se antrena, era de treabă, dar n-a putut să fie mai bun decât ce aveam atunci.

După autogol, a mai jucat doar în Cupă, dar era concurență cu Planic, Bălașa, Larie. Poate face față la Liga 1 cu fundașii centrali care sunt la Dinamo.

Atunci eu aveam fundași centrali buni, Bălașa era în echipa națională, Planic a jucat după în Israel în Champions League, era greu”, a spus Nicolae Dică, pentru ProSport.

Artur Jorge a rămas cunoscut în România după ce și-a trimis mingea în proprie poartă în secunda 13 a partidei FCSB-Juventus București (2-1).