Nicolae Dică este mulțumit după 3-1 cu FC Voluntari: „Aş da o notă mare echipei”

FC U Craiova 1948 a învins FC Voluntari cu 3-1, pe teren propriu, în etapa a 5-a din Superligă, obținând a doua victorie la rând.

„Aş da o notă mare echipei”, a spus Nicolae Dică după FC U Craiova 1948 – FC Voluntari 3-1

În minutul 22 scorul devenise 3-0, după golurile marcate de Chițu (4), Sidibe (14) și van Durmen. Oaspeții au redus din diferență prin Sigurjonsson (78).

La finalul partidei, antrenorul gazdelor, Nicolae Dică, a transmis că jucătorii pe care îi pregătește trebuie să aibă aceeași atitudine și în etapele următoare.

„Aş da o notă mare echipei. Am făcut un joc bun din punctul meu de vedere, defensiv îmi doream să nu primim acel gol. Am avut o atitudine bună, am fost agresivi, am marcat trei goluri. Îi felicit pe băieţi şi în continuare ne aşteaptă partide foarte grele.

Ştiam că ne aşteaptă o partidă grea. Am spus înainte de joc că trebuie să fim pregătiţi. Băieţii au înţeles şi s-au descurcat foarte bine. Ne bucurăm că am reuşit să câştigăm al doilea joc consecutiv.

Trebuie să fim modeşti, să ne antrenăm 100%. Am încredere că putem face lucruri bune împreună cu băieţii şi conducerea clubului.

La fotbal nu există linişte. Întotdeauna îmi doresc mai mult de la jucătorii mei. Încerc împreună cu staff-ul meu să facem lucrurile bine la antrenamente. Se pare că uşor. uşor au înţeles mesajele noastre.

Trebuie să avem aceeaşi atitudine. Patronul a investit foarte mulţi bani, îşi doreşte ca noi să facem performanţă”, a spus Dică, după meciul cu FC Voluntari.