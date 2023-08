Nicolae Dică încă regretă plecarea de la FCU Craiova: „Am prea multă încredere în oameni şi în ce discutăm!”

FCU Craiova l-a demis pe Nicolae Dică după doar 5 etape. Se pare că tehnicianul nu a trecut încă peste.

Mai exact, Dică a vorbit recent despre felul în care a fost demis, dar și despre vorbele patronului Adrian Mititelu. Iată ce a spus.

„Am prea multă încredere în oameni şi în ce discutăm!”

„Dimineaţa la bază a venit patronul Adrian Mititelu, am discutat şi am ajuns la concluzia că e mai bine ca eu să plec. Dânsul a zis că nu mai are răbdare, că nu ştie ce să facă şi asta a fost.”, a spus Nicolae Dică, conform Sport Report.

„Cinci etape, da… O lună de zile. Şi eu am fost surprins. Câştigasem două jocuri, jucasem foarte bine. Cu Petrolul am început prost, dar am reuşit să punem presiune, ei marcau pe contraatac. Nu am fost mulţumit de acel joc pe fază defensivă. Pe faza ofensivă chiar eram dezamăgit că n-am marcat şi mai mult. Când am venit, discuţia a fost că am mână liberă să fac ce doresc şi obiectivul e play-off-ul. Ştiam că veneau antrenori 3, 5, 8 etape şi i-am spus să se gândească bine, că eu nu-mi doresc așa ceva.

Iată că n-au avut răbdare. Problema la mine e că am prea multă încredere în oameni şi în ce discutăm. Am avut clauză, n-am renunţat la toată clauza şi am avut o discuţie să ajungem la un numitor comun. Nu-mi place să mă cert de pe unde plec.”, a mai adăugat Nicolae Dică, potrivit sursei.