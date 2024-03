Nicolae Dică, pregătit să revină pe banca unei foste echipe din cariera sa: „Este clubul pe care-l iubesc!”

Nicolae Dică a încheiat rapid aventura la FC Voluntari în acest sezon. Tehnicianul a rămas liber de angajament după despărțirea de ilfoveni.

Tehnicianul a mărturisit că este gata oricând să revină la FC Argeș, clubul din Liga 2. Dică a mărturisit că formația din Trivale este echipa pe care o iubește din suflet.

„Este clubul pe care-l iubesc!”

„Am petrecut aproape o jumătate din viață la FC Argeș. Este clubul pe care-l iubesc, la care am mers la Liga 3 când era pe locul 7 și aveam un buget foarte mic, dar am promovat.

Rămâne în inima mea și întotdeauna când va fi nevoie de mine la FC Argeș voi fi deschis, pentru că-mi doresc să ajut acest club indiferent de liga în care evoluează.

Unul dintre visurile mele de când m-am apucat de antrenorat este să ajung cu FC Argeș în prima ligă.

Întotdeauna FC Argeș va fi o opțiune pentru mine, iubesc acest club și am petrecut 18 ani din viața mea acolo. Am făcut ceva pentru acest club, mă mândresc că am jucat acolo”, a spus Nicolae Dică, pentru Digi Sport.