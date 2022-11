Nicolae Dică refuză categoric un alt mandat la FCSB: „Am fost de două ori, îmi e de ajuns. V-am spus clar!”

Nicolae Dică a demisionat de la FCSB după eșecul cu U Cluj (1-2) și a pus astfel capăt celui de-al 2-lea său mandat la echipa bucureșteană.

Chestionat dacă va mai antrena echipa lui Becali în viitor, Nicolae Dică a refuzat categoric. Iată ce a spus tehnicianul.

„Familia s-a consumat în această perioadă, eu la fel!”

„Nu, nu! Nu (n.r. niciodată). Am fost de două ori şi nu mai are rost. Chiar dacă patronul îşi doreşte. Am fost de două ori, îmi e de ajuns. V-am spus clar! Am spus acum ce gândesc. Familia s-a consumat în această perioadă, eu la fel, e mai bine aşa. Mă bucur că am fost acolo şi am făcut nişte lucruri bune”, a spus Nicolae Dică, pentru digisport.ro.

Nicolae Dică a dus-o pe FCSB în cupele europene în ambele sale mandate.