Nicolae Dică și-a prezentat scuze în mod public: „Nu a fost ceva intenţionat. Eram foarte nervos”

Fostul antrenor al FCSB și-a prezentat scuze, public, după atitudinea pe care a avut-o la finalul partidei cu “U” Cluj-Napoca.

„Vreau să-mi cer scuze faţă de domnul Neagoe”, a declarat, public, Nicolae Dică

Echipa ardeleană s-a impus, pe teren propriu, cu 2-1, iar la finalul confruntării antrenorul gazdelor, Eugen Neagoe, s-a dus să-l salute pe omolgul lui, dar acesta a plecat ca din pușcă la vestiare. Deranjat de situație, el i-a bătut obrazul lui Nicolae Dică.

La două zile după acel eveniment, Dică i-a transmis câteva cuvinte tehjnicianului celor de la “U” Cluj-Napoca. „Vreau să-mi cer scuze faţă de domnul Neagoe. Am înţeles că a venit după joc. A fluierat finalul şi am plecat foarte nervos. Nu l-am văzut. Vreau să îi prezint scuze dânsului. Am înţeles că a vorbit despre acel moment.

Nu îmi stă în caracter să nu salut pe cineva. Ne-am salutat înainte de joc. La finalul jocului, rar m-am salutat cu un antrenor.

Eram foarte supărat şi nu l-am văzut. Mi-a zis şi Vio Tănase după meci. Nu a fost ceva intenţionat. Eram foarte nervos şi am plecat direct la vestiar”, a spus Nicolae Dică la Orange Sport.

„În această seară, antrenorul lui FCSB a plecat de pe bancă fără să salute. OK, înţeleg, suntem supăraţi, dar înainte să fim antrenori cred că ar trebui să fim oameni. Colegii mei au tot respectul meu.

Este a doua oară când mi se întâmplă asta, ca un antrenor să plece de pe bancă, să-mi întoarcă spatele. S-a mai întâmplat o dată cu acel băiat care antrena Craiova, care are probleme acum, e vorba de Mangia.

Urât. Nu se procedează în această manieră, dar asta este situaţia”, spunea Eugen Neagoe după meci.