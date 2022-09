Nicolae Dică și-a pus jucătorii la punct înainte de debutul în Conference League: „Asta m-a deranjat. Nu am înțeles”

FCSB joacă joi, în Grupa B din Conference League cu West Ham, în deplasare. În campionat, echipa anhtrenată de Nicolae Dică are un parcurs modest.

Nicolae Dică nu înțelege diferența de atitudine a jucătorilor în Europa față de Superligă

După 8 meciuri jucate în Superligă, FCSB a adunat o victorie și patru remize, fiind pe locul 13. Antrenorul Nicolae Dică nu-și explică de ce elevii lui nu se pot concetra în campionat la fel de bine ca în meciurile din Conference League.

„De când am venit la echipă, am spus că avem obiectiv câștigarea campionatului și trebuie să punem totul în slujba echipei în momentul în care avem meciuri de campionat. Eram atunci încă în Europa și nu ne calificasem în Conference League.

Am avut primul obiectiv: calificarea, iar acum ne axăm pe campionat. Au venit aceste două jocuri cu Sibiul și cu Farul…

Cu Sibiul mă așteptam să obținem cele trei puncte, nu să facem un joc spectaculos. Am avut meciul în Norvegia… Mă așteptam să câștigăm meciul cu atitudine.

Vizavi de campionat, pe mine asta m-a deranjat. Nu am înțeles-o, de ce am avut diferența asta mare între Europa și campionat.

Este vina mea, pentru că nu am reușit să-i fac pe jucători să înțeleagă că este important campionatul”, a declarat Nicolae Dică la Orange Sport.

„Cu Saburtalo ne-am calificat datorită supoterilor”, recunoaște Nicolae Dică

Totodată, Nicolae Dică a recunoscut că fost plăcut surprins de atașamentul pe care l-au arătat faniii.

„Suporterii au fost extraordinari în această perioadă. Eu am jucat atât timp la Steaua (n.r. – FCSB), am antrenat un an şi jumătate, prima perioadă, nu am văzut suporterii să fie atât de alături de echipă ca în această perioadă. Incredibil!

Ne-au ajutat foarte mult. Sincer, nu cred că o să-i pierdem. Din punctul meu de vedere, când eşti suporterul unei echipe, o susţii şi când îi e bine, şi când îi e greu.

Asta îmi doresc. Ei au dovedit în această perioadă că au fost alături de echipă. Cu Saburtalo ne-am calificat datorită supoterilor”, a mai spus tehnicianul.