Nicolae Dică și marele său regret de la FCSB: „Asta m-a dezamăgit!” – Ce a spus tehnicianul român!

Nicolae Dică, actualul antrenor al celor de la CS Mioveni, a vorbit recent despre al doilea său mandat la FCSB.

Se pare că antrenorul român regretă că a plecat foarte repede de la echipă. Iată ce a spus despre posibilitatea de a mai pregăti echipa lui Becali.

„Asta m-a dezamăgit!”

„Regrete nu am avut că m-am întors. Am fost dezamăgit că am plecat mai repede decât îmi propusesem, obținusem performanța de a intra în Conference League după cinci ani de zile în care tot eu dusesem echipa în Europa League.

Cum am plecat de acolo, asta m-a dezamăgit. Nu mai contează, a trecut.

(n.r. – Te-ai învățat minte?). Da, da, cu siguranță! Gândul meu este acum la Mioveni, îmi doresc să antrenez în continuare în prima ligă și o fac cu mare plăcere.

Nu mai există pentru mine a treia ocazie să mă întorc. Am mai spus asta de când am plecat a doua oară, a treia oară nu mai…”, a declarat Nicolae Dică, pentru cei de la Pro TV.