Nicolae Dică știe ce s-a întâmplat la Belarus-România 0-0: „Noi asta trebuia să facem!”

România a dezamăgit joi seară, când a înregistrat doar un 0-0 cu Belarus. Nicolae Dică, tehnicianul român, a comentat rezultatul obținut de „tricolori”.

Antrenorul a identificat problemele de la națională. Iată ce a scos în evidență.

„Noi asta trebuia să facem!”

„Cu toții ne dorim mai mult. Vrem o echipă care să joace ofensiv, să dea goluri. Dar trebuie să ai jucători. Am întâlnit o echipă care s-a apărat în 30 de metri. Nu avem jucători care să dribleze, care să elimine oameni din joc, unul sau doi. Sau măcar un om să scoată din joc și să dribleze în aglomerație. În campionat, doar Coman și Tavi Popescu mai driblează. Și Mitriță, dacă are spațiu. Dar alții nu sunt. Îți trebuie unul cum era Sânmărtean.

Și nu avem jucători de careu, nu avem marcatori. Cu Belarus trebuie să scoate mingea în margine și să centrăm. Dar dacă făceam asta nu avea cine să dea. Alibec nu e genul de atacant care să fie bun la duelurile aeriene, iar Stanciu și Marin, din linia a doua, nu vin în careu. Ar putea și Drăguș și Man, dar nici ei nu erau mereu în careu. Noi asta trebuia să facem.

Când a intrat Moruțan, care driblează, am mai pus probleme, am mai adus mingi în careu. Și da, prea târziu am schimbat din 4-3-3 în 4-3-2-1, cu Mihăilă băgat în minutul 84 și cu Ianis trimis în spatele atacantului. Chiar mă gândeam de ce Mihăilă nu a intrat mai devreme. Am văzut comunicatul FRF acum (n.r- Federația spune că Mihăilă acuza probleme la genunchi)… Dar de ce nu a intrat Coman?”, a spus Nicolae Dică, pentru OrangeSport.