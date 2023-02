Nicolae Dică, tot mai încrezător în echipa sa după egalul cu U Cluj: „Suntem în grafic. Băieții au o atitudine bună la fiecare joc!”

CS Mioveni a plecat cu un punct din deplasarea de la U Cluj (2-2). Nicolae Dică a reacționat la finalul partidei care s-a disputat la Mediaș.

Mai exact, tehnicianul celor de la Mioveni este mulțumit de randamentul elevilor săi. Iată ce a spus după egalul cu „Șepcile Roșii”.

„Suntem în grafic. Băieții au o atitudine bună la fiecare joc!”

„Am început bine jocul, am reușit să marcăm două goluri. Chiar dacă au avut și ei două ocazii mari, am marcat noi golul doi. Nu am fost așa agresivi la mijlocul terenului, nu am recuperat multe mingi, am stat departe de adversar, ne-am și eliminat ușor. În a doua repriză, am schimbat sistemul și am fost o echipă mai agresivă, mai compactă, chiar dacă ne-am apărat mai jos. Nu le-am dat multe șanse, dar am primit acel gol din lovitură liberă. Eu cred că un rezultat de egalitate e meritat, dar, dacă ne gândim că am condus cu 2-0, am pierdut două puncte.

Importat e că echipa joacă. Pentru public e frumos, dar pentru noi ca antrenori e greu. Așa cum am spus, noi încercăm să jucăm la fiecare meci.

Normal că trebuie să rămânem optimiști. În 4 jocuri nu am pierdut. Eram echipa de pe ultimul loc care făcuse 9 puncte în 21 de etape. Acum, 8 puncte în patru etape, suntem în grafic. Băieții au o atitudine bună la fiecare joc, se antrenează bine, suntem uniți și nu avem nimic de pierdut. Numai de câștigat dacă vom juca la fel în aceste patru etape”, a spus Nicolae Dică, după remiza cu U Cluj.