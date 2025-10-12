Nicolae Soare și kenyana Beatrice Cherono au câștigat Maratonul București

Atletul român Nicolae Alexandru Soare și kenyana Beatrice Cherono au câștigat cursele de maraton din cadrul celei de-a 18-a ediții a evenimentului Raiffeisen Bank Bucharest Marathon, duminică, în Capitală.

12.000 de oameni din peste 70 de țări s-au înscris la evenimentul certificat de World Athletics Road Race Label

Nicolae Alexandru Soare a fost cronometrat pe distanța clasică de 42,195 km cu timpul de 2 h 11 min 58 sec, fiind urmat de doi kenyeni, Dickson Kiprop, 2 h 13 min 16 sec, și Daniel Lauren, 2 h 16 min 25 sec.

Beatrice Cherono s-a impus cu timpul de 2 h 44 min 51 sec, urmată de conaționala Mercy Jebichii Kipkemoi, 2 h 44 min 52 sec, și de românca Andreea Alina Pîșcu, 2 h 51 min 29 sec.

La semimaraton (21 km), victoria la masculin a revenit românului Dragoș Luca Pop, 1 h 05 min 43 sec, urmat de grecii Athanasios Barmpagiannis, 1 h 09 min 08 sec, și Charalampos Voulkos, 1 h 10 min 24 sec, etc.

Ecaterina Cernat (Moldova) s-a impus în cursa feminină, cu timpul de 1 h 17 min 18 sec, urmată de suedeza Camilla Lindholm Borg, 1 h 20 min 05 sec, și de românca Alexandra Streja, 1 h 20 min 51 sec.

În cadrul Campionatelor Naționala de maraton, titlul la masculin i-a revenit lui Soare (CSM Bacău), în 2 h 11 min 58 sec, urmat de Silviu Stoica (CSM Cluj-Napoca), 2 h 26 min 38 sec, și de Cristian Alexandru Neacșu (CSU Știința București), în 2 h 28 min 55 sec.

La feminin a câștigat Andreea Alina Pîșcu (CS Știința Bacău), în 2 h 51 min 29 sec, care le-a devansat pe Irina Anca Faiciuc (CSM Cluj-Napoca), 2 h 52 min 44 sec, și pe Adela Paulina Dumitrescu (SCM Gloria Buzău), 2 h 53 min 27 sec, etc.

Aproximativ 12.000 de alergători din peste 70 de țări s-au înscris la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon, care deține certificarea World Athletics Road Race Label.