Nicolae Stanciu a dezvăluit numele echipei care i-a rămas în suflet: „Am trăit acolo cele mai frumoase momente ale carierei!”

Nicolae Stanciu evoluează în prezent la Damac, în Arabia Saudită, sub comanda lui Cosmin Contra. Jucătorul de 30 de ani a dezvăluit recent echipa care i-a rămas în suflet.

Mai exact, internaționalul român a declarat că Slavia Praga este clubul unde a trăit cele mai frumoase momente din cariera sa. Iată cum a descris clubul ceh.

„Am trăit acolo cele mai frumoase momente ale carierei!”

„(n.r. dacă ar reveni la Slavia Praga) 100%. Aș juca pentru Slavia oricând. Am trăit acolo cele mai frumoase momente ale carierei și am avut parte de multe realizări în anii petrecuți acolo. Slavia are un loc special în inima mea. La fel și Praga, pentru că acolo s-a născut prima noastră fetiță”, a spus Nicolae Stanciu, pentru Digi Sport.ro.