Nicolae Stanciu nu mai crede în șansele de calificare la Campionatul Mondial din 2026

Nicolae Stanciu a declarat, marţi seară, după remiza cu Cipru, scor 2-2, că după părerea sa naţionala tricoloră a pierdut orice şansă la calificarea directă la Cupa Mondială.

„Nu am reuşit să câştigăm. Am pierdut orice şansă la o calificare directă, şanse mici şi la locul doi. E dureros. În a doua repriză nu am mai fost ca în prima.

Nu ne-a zis nimic în vestiar Mircea Lucescu. Trecem printr-o perioadă mai puţin bună, poate că nici nu am început preliminariile bine cu Bosnia.

Eu cred că e timp până în martie, dacă vom avea şansă să jucăm acel baraj. Ne-am obişnuit să le mulţumim (n.r. fanilor) pentru suport şi să ne cerem scuze pentru rezultat.

Am vorbit, am discutat. Timpul trece repede peste noi. Până acum, nu am fost niciodată aproape de un Campionat Mondial.

Dacă te gândeşti la o şansă peste patru ani, nu ştii dacă vei mai fi aici. E ultima noastră şansă de a mai juca la un Campionat Mondial”, a spus Nicolae Stanciu, la zona mixtă, potrivit digisport.ro.

Naţionala României a remizat cu reprezentativa Ciprului, marţi seară, în deplasare, scor 2-2, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026. Tricolorii au condus cu 2-0.