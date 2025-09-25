Nicolae Stanciu, uitat pe bancă la ultimele meciuri ale lui Genoa. Când revine pe teren

Nicolae Stanciu, mijlocașul și căpitanul naționalei României, a fost menținut pe banca de rezerve în ultimele două meciuri ale echipei Genoa în Serie A, antrenorul Patrick Vieira fiind cel care a luat această decizie. După un start promițător în acest sezon, românul a scăzut în ritm, fiind afectat, potrivit presei italiene, de un nivel de oboseală generat de ritmul intens al antrenamentelor și al meciurilor din Italia.

Cu toate acestea, Stanciu are mari șanse să fie titularizat în partida din Cupa Italiei, unde Genoa va întâlni joi, 25 septembrie, de la ora 19:30, echipa Empoli. Antrenorul Vieira a subliniat importanța acestei competiții și intenția de a oferi șanse tuturor jucătorilor, mai ales celor care au avut mai puțin timp pe teren în acest început de sezon.

„Pentru mine, Cupa Italiei este o competiție importantă pe care vrem să o jucăm cu mândrie și respect. Este, de asemenea, o oportunitate de a implica toți jucătorii, inclusiv pe cei care au avut mai puțin timp la dispoziție în această primă parte a sezonului.

Toată lumea trebuie să simtă că face parte din această călătorie. Un club care vrea să crească precum al nostru trebuie să fie ambițios și să își propună să meargă cât mai departe posibil. Mentalitatea noastră este că trebuie să creștem ca echipă și să trecem de runda următoare”, a spus Vieira, la conferința de presă.