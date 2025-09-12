Nicolas Popescu a debutat și a spus de ce a venit la Steaua: „O echipă uriașă. O să arăt din ce în ce mai bine”

Nicolas Popescu (22 de ani), fiul lui Gică Popescu, a debutat în tricoul noii echipe în victoria cu Târgu Mureș, scor 2-1, din runda 6 din Liga 2.

„Un meci dificil, ne-am dorit foarte mult victoria, aveam nevoie de ea pentru a rămâne sus. Mă bucur foarte mult pentru victorie. Emoții constructive, nu am mai jucat de mul timp, îmi doream să arăt ce pot. Îmi lipsește ritmul, dar voi fi din ce în ce mai bine.

Este clar că nu sunt sută la sută fizic. Nu am jucat peste 40 de minute din vară, dintr-un amical la Farul. O să arăt mult mai bine. A fost un meci pe contre. Știam că după pauză trebuie să intrăm montați, să întoarcem și să câștigăm pentru că jucăm în fața suporterilor.

Acolo ne este locul, acolo trebuie să fie Steaua. Tricoul ăsta înseamnă presiune. Motivul pentru care am venit aici este simplu, îmi doresc să joc fotbal și e clar că la Farul nu aveam atât de multe șanse. Mi-am dorit să vin aici, Steaua este o echipă uriașă.

Normal că am discutat și cu tata, o fac mereu, mi-a zis că am nevoie să joc, orice jucător are nevoie de meciuri. O să arăt din ce în ce mai bine, o să îmi capăt ritmul”, a spus Nicolas Popescu, la Digi Sport.