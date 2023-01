Nicolas Popescu le bate obrazul celor de la FC Voluntari: „O să vină vremea când o să spun mai multe”

Mijlocașul defensiv Nicolae Popescu, fiul lui Gheorghe Popescu, a oferit primele declarații după revenirea la echipa antrenată de Gheorghe Hagi.

„O să vină vremea când o să spun mai multe”, a spus Nicolas Popescu după plecarea de la FC Voluntari

Jucătorul, care pe 2 ianuarie a împlinit 20 de ani, a fost transferat de FC Voluntari, de la Farul, pe 17 august 2022, când a semnat un contract pe 4 ani. Liviu Ciobotariu l-a folosit în 3 meciuri: 3 minute pe teren propriu în Etapa a 7-a cu “U” Cluj-Napoca, 26 de minute în deplasare în Etapa a 8-a cu CFR Cluj și 18 minute acasă în Etapa a 13-a cu CS Mioveni, când a luat un cartonaș galben.

Acum a revenit la Farul, pentru care nu a apucat să joace niciun minut în actualul sezon, fiind în lot o singură dată, în Etapa a 4-a, în deplasare, cu FC Botoșani, dar a rămas pe banca de rezerve.

„Sunt fericit, m-am întors acasă cu gândul de a evolua. Am avut o experienţă nu atât de reuşită la Voluntari, însă este în trecut şi vreau să muncesc aici, să îmi câştig locul să joc pentru această echipă.

În vară am luat o decizie pe care eu mi-am asumat-o, nu am fost împins de la spate de nimeni. Din contra, toată lumea a fost surprinsă.

Poate am greşit, poate nu. Nu regret nimic. Sunt bucuros că am reuşit să mă întorc acasă la echipa care m-a crescut şi sper să joc aici. Ştiu că este concurenţă mare, mereu a fost aşa la Farul. Însă mie îmi place concurenţa, cred foarte mult în mine şi sper să mi se ofere şanse să arăt ce pot.

Nu vreau să vorbesc foarte mult despre Voluntari, poate o să vină şi vremea când o să spun mai multe. Deocamdată nu cred că sunt în măsură să spun. Eu consider că m-am pregătit foarte bine şi de fiecare dată când mi s-a dat şansa am intrat cu tupeu, am făcut-o bine. Mai departe, nu ştiu de ce nu am primit şanse.

Da, m-am sfătuit cu tata, cu toată lumea, cu cei din jur. Cred că este cel mai bun lucru pentru mine. Nu mă uit în spate, sunt din nou la echipa care m-a crescut şi sper să dau randament pe viitor”, a declarat Nicolas Popescu.