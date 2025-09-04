Nicolas Popescu va pleca la altă echipă din România

Farul Constanța a anunțat că Nicolas Popescu, fiul lui Gică Popescu, va juca la Steaua București, în Liga 2, până la finalul actualului sezon competițional.

„Farul Constanța și CSA Steaua au ajuns la un acord pentru împrumutul jucătorului Nicolas Popescu la formația bucureșteană până la finalul sezonului 2025-2026.

Produs al Academiei Hagi, Nicolas Popescu (22 ani) a debutat în Liga 1 la 25 iulie 2021, în partida Farul – Gaz Metan Mediaș 2-0, iar până în prezent evoluase pentru clubul nostru în 40 de partide.

Este fost internațional de juniori U15, U16 și U19 al României. Este campion al României la seniori cu Farul Constanța în sezonul 2022-2023”, se arată în comunicatul emis de Farul joi la prânz.