Nicolescu l-a atacat pe Hațegan: „Dinamo nu e tratată cu respect”

Dinamo – CFR Cluj 1-1. Andrei Nicolescu, administratorul special al „câinilor”, a analizat remiza de pe Arena Națională.

„O să fiu subiectiv, apropo de ce mai are nevoie Dinamo. Am simțit în ultimele etape, când rezultatele nu veneau, că ne pierdem respectul arbitrilor. E foarte important ca Dinamo să fie respectată ca echipă și toate fazele să fi e tratate la fel.

De vreo 3 etape, fazele noastre sunt tratate cu foarte mare lejeritate. Se trece prea repede peste fazele noastre.

Când nici nu ești într-o formă extraordinară, mai ai parte și de asemenea maniere de arbitraj, îți e foarte greu să te ridici. Suferim puțin la ce înseamnă respect din partea arbitrilor.

A fost o fază în prima repriză când Ilie a făcut un fault de galben. A trecut un minut jumate, arbitrul i-a arătat că îi dă cartonaș, apoi nu i l-a mai dat, când a întrerupt jocul. În minutul 89, Ilie a luat un cartonaș galben, ar fi fost al doilea. Trebuie să ne câștigăm respectul”, a declarat Nicolescu.

„A fost un meci plăcut, e un rezultat bun pentru noi. Ne trebuia punct pentru a opri această serie. Trebuie să îi felicităm pe toți pentru efortul depus. Sper să fie punctul de plecare. Cred că toți au simțit energia de la cel pe care l-au comermorat. Cred că e declicul de care aveam nevoie.

E o victorie că jucătorii au început să creadă în ei. E o energie care se simte. Și ei străini au simțit asta. Totul săptămâna asta a fost în jurul evenimentul. Cel mai important e că au încredere în ei. Toți trebuie felicitați.

Noi am avut în față o echipă care are mult mai multă experiență, care a demonstrat că poate să bată pe oricine în liga asta. Încă nu suntem constanți așa cum ne dorim, dar azi am făcut un joc foarte bun”, a mai declarat Nicolescu.