Nicolo Napoli, foc și pară după meciul cu UTA: „Am pierdut două puncte. Au fost greșelile fotbaliștilor”

FC U Craiova 1948 și UTA Arad au remizat, scor 1-1, vineri, în prologul etapei a 27-a a Ligii 1.

Nou-promovata a fost egalată în primul minut al prelungirilor.

Antrenorul echipei oltene, Nicolo Napoli, consideră că erorile din apărare au condus la pierderea a două puncte importante.

”Nu a fost ghinion, au fost greșelile fotbaliștilor. Echipa a jucat bine pe faza ofensivă, am avut ocazii, dar în ultimele două minute am făcut greșeli și am pierdut. Până nu fluieră arbitrul, meciul nu e terminat.

Echipa s-a mișcat bine, au jucat toți bine, dar am pierdut două puncte. Compagno e un fotbalist bun, astăzi am jucat cu două vârfuri și el a marcat. Trebuie să lucrăm, avem nevoie de puncte”, a spus Nicolo Napoli, la Digi Sport.