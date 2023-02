Nicolo Napoli, încântat de prestația elevilor săi după victoria cu Rapid: „Bauza și Bahassa sunt fotbaliști buni!”

FCU Craiova s-a impus vineri seară cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la Rapid. Nicolo Napoli, tehnicianul oltenilor, a reacționat după meci,

Mai exact, antrenorul italian a declarat că este încântat de prestația jucătorilor săi, însă că are nevoie totuși de un atacant așa cum era Compagno.

„Avem nevoie de fotbaliști buni!”

„Am făcut un meci bun, am jucat bine în prima repriză. Am meritat să intrăm la vestiare cu 1-0. Am avut control, am meritat să câștigăm meciul. Prima repriză s-a terminat 2-0. Băieții s-au descurcat bine, au stat bine în teren. Cred că am meritat să câștigăm. Facem o treabă bună, împreună cu băieții și cu staff-ul tehnic. Meci de meci, încercăm să luăm cât mai multe puncte posibile ca să ajungem cât mai sus în clasament.

Bauza și Bahassa sunt fotbaliști buni. Avem nevoie de fotbaliști buni. U Craiova 1948 este o echipă bună, dar avem nevoie de un atacant de careu, cu înălțime (n.red. întrebat cum ar arăta U Craiova 1948 cu Andrea Compagno). Vreau ca băieții să joace pentru câștigarea meciurilor pentru a aduna cât mai multe puncte posibile

Vom vedea la final care este situația din clasament. În fotbal, este mai bine când sunt mulți suporteri”, a spus Nicolo Napoli, după victoria cu Rapid.