Nicolo Napoli negociază cu o altă echipă din România

Nicolo Napoli (61 de ani), fostul antrenor de la FCU Craiova, a fost ofertat de Gloria Buzău, din Liga 2.

Din spusele lui Mititelu, sunt șanse mici ca Napoli să accepte oferta Buzăului, deoarece italianul „nu mai are chef de muncă și are probleme acasă”.

„Napoli are şi o anumită vârstă. Mai are şi el nişte probleme pe acasă (n.r. – în Italia), nu mai are chef de muncă. Are o vârstă, are nişte probleme pe acasă. Cât timp a fost acum (n.r. – la FCU Craiova) a plecat des acasă. Lumea nu ştie, că n-am apucat să spun chestiile astea. Mereu când am avut nevoie de el a şi venit, dar nu vedeţi că sunt singurul care-l angajează?

Dacă acum e liber, de ce nu se duce la alt club? Să facă acolo ceva. Vine aici şi vine într-un sistem, cu masa pusă cum se spune”, a declarat Adrian Mititelu la Sport Total FM

În afara echipei din Bănie, Napoli le-a mai antrenat în România pe: Astra, CS Turnu-Severin, Poli Iași.