Nicolo Napoli nu își pierde speranța: „Eu nu vorbesc despre retrogradare!”

FCU Craiova a început cu stângul play-out-ul. Oltenii au pierdut în deplasare în prima etapă cu Petrolul Ploiești (0-1).

Nicolo Napoli a reacționat la finalul partidei. Antrenorul italian are încredere în continuare în șansele echipei sale de a se salva de la retrogradare.

„Eu nu vorbesc despre retrogradare!”

„Băieții au făcut o primă repriză foarte bună, dar am luat gol. Repriza a doua nu mi-a plăcut, am fost relaxați, am încercat să egalăm, dar nu am putut. În prima repriză am avut ocazii, am jucat, dar în partea a doua Petrolul s-a apărat bine, iar noi nu am creat ocazii.

Avem 15 zile în care putem lucra, încercăm să facem antrenamente bune pentru a urca în play-out. Vorbim cu preparatorul fizic și cu staff-ul și vom decide ce vom face. Eu nu vorbesc despre retrogradare. De ce? Avem jucători foarte buni, cred că ne putem salva”, a spus Nicolo Napoli, potrivit Digi Sport.