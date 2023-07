Nicușor Bancu, discurs asumat după remiza cu CFR Cluj: „Am făcut tot ce am putut!”

CSU Craiova a bifat un egal în etapa a 3-a. Oltenii au remizat în deplasare cu CFR Cluj (1-1).

Nicușor Bancu, căpitanul trupei din Bănie, a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus jucătorul despre echipa sa.

„Am făcut tot ce am putut!”

„Aici nu este uşor. Când vii să joci pe terenul celor de la CFR Cluj mereu este dificil. Un rezultat până la urmă echitabil. Suntem mulţumiţi că nu am pierdut, este un punct care se adună şi care ne va ajuta pe viitor.

Am făcut tot ce am putut, am avut ocazii foarte mari. E un punct câştigat în deplasare. Trebuie să ne gândim la meciul cu Hermannstadt.

Nu tot timpul trebuie să urc, întâi să îmi fac faza defensivă. Ei aveau doi atacanţi, aşa am stabilit să nu urc mereu. Am jucat foarte bine, parcă nici nu am fost accidentat.

În viitor vom vedea dacă va fi bine sau nu că nu am făcut transferuri. Cred că avem un lot complet. Jucătorii care suntem trebuie să tragem tare. Au fost ratări mari, din păcate Ivan putea să marcheze, dar nu este numai vina lui”, a spus Nicuşor Bancu, pentru Digisport.ro.