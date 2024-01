Nicușor Stanciu, încântat de ceea ce a realizat până acum: „2023 a fost cel mai bun an din cariera mea de fotbalist!”

Nicușor Stanciu a vorbit recent despre cariera sa. Fotbalistul celor de la Damac FC consideră că anul 2023 a fost cel mai bun din cariera sa.

Mijlocașul a afirmat că accederea la EURO 2024 alături de naționala României reprezintă momentul de maximă fericire în ultima perioadă.

„2023 a fost cel mai bun an din cariera mea de fotbalist!”

„Am ajuns la 25 de goluri din lovitură liberă în carieră. Recent le-am marcat pe cele două de la echipa națională, cu Andorra și Belarus și am mai marcat încă trei la echipa de club.

Cred că atât eu, cât și colegii mei care evoluează pe posturi ofensive, avem o lovitură bună a mingii și ne descurcăm bine când vine vorba să tragem la poartă. Foarte mulți dintre colegii mei lovesc mingea senzațional, iar asta ne ajută să înscriem goluri frumoase.

2023 a fost cel mai bun an din cariera mea de fotbalist datorită acestei calificări. Era singurul meu obiectiv pentru 2023, cred că și al colegilor de la echipa națională, am arătat asta pe teren. Am reușit o performanță istorică, ne-am calificat fără să pierdem vreun meci”, a declarat Nicolae Stanciu, pentru FRF TV.