Nicușor Stanciu se gândește deja la meciul cu Kosovo: „A devenit cel mai important meci al campaniei, e obligatoriu să câștigăm!”

După remiza cu Israel (1-1), Nicușor Stanciu a trecut imediat cu gândul la partida contra Kosovo. Mijlocașul român consideră că partida ce urmează este cea mai importantă.

Stanciu a vorbit, pe scurt, despre prestația „tricolorilor” în meciul cu Israel, trecând apoi la următorul meci, pe care îl consideră vital în ecuația calificării la EURO 2024.

„A devenit cel mai important meci al campaniei, e obligatoriu să câștigăm!”

„Ne-am retras involuntar, ei și-au creat mai multe șanse. Acest 1-1 ar trebui să ne mulțumească. Așa ne-a dus jocul, au început să vină spre poarta noastră, nu mai aveau nimic de pierdut.

Am luat acel gol, acum trebuie să ne gândim la jocul cu Kosovo. A devenit cel mai important meci al campaniei, e obligatoriu să câștigăm dacă vrem să ne calificăm.

Trebuie să ne refacem foarte bine, a fost o încărcătură mare. Am alergat mult, am pus mult suflet. Din inimă aș vrea să le mulțumesc suporterilor români. Au fost extraordinari prin tot ce au făcut. Am umplut stadionul, le prezentăm scuze că nu am putut câștiga. Sper să vină și marți alături de noi, doar împreună ne putem îndeplini obiectivul.

Cred că se va juca până în ultima etapă calificarea. Nici Elveția nu a reușit să se desprindă decisiv. Suntem acolo. Sperăm să nu apară și Kosovo în calcule după meciul cu noi”, a spus Nicolae Stanciu, pentru Prima TV.