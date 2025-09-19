Noah Lyles chiar nu are rival! A câștigat titlul mondial la 200 m a patra oară la rând

Atletul american Noah Lyles a fost încoronat vineri, la Tokyo, campion mondial la 200 m pentru a patra oară consecutiv, trecând linia de sosire în 19,52.

El a obținut doar bronzul olimpic la Paris, în 2024, fiind bolnav de Covid

Campionul olimpic la 100 m, care a trebuit să se mulțumească doar cu bronzul în această probă la Tokyo, duminică, a câștigat aurul la disciplina sa favorită.

El a terminat în fața compatriotului său Kenny Bednarek (19,58) și a tânărului jamaican Bryan Levell (19,64). Campionul olimpic, botswanezul Letsile Tebogo, a ratat podiumul la o sutime (19,65).

Deja campion mondial în 2019 la Doha, în 2022 la Eugene, în 2023 la Budapesta și acum la Tokyo, Noah Lyles își consolidează supremația în proba de jumătate de tur de stadion, după ce a obținut doar bronzul olimpic la Paris, pe distanța sa favorită, fiind bolnav de Covid.

A fost în schimb un duș rece pentru campionul olimpic Letsile Tebogo, care viza o dublă la 100/200 m la Tokyo. Botswanezul a terminat pe locul 4 la 200 m, după ce fusese descalificat pentru un start fals în finala de 100 m.