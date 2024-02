„Noi nu suntem Steaua! Acest sezon este o rușine!”-Daniel Oprița a ajuns la capătul puterilor!

CSA Steaua a început cu stângul anul 2024. „Militarii” au reluat campionatul cu un eșec umilitor în fața celor de la Reșița (1-3).

Daniel Oprița a fost un adevărat „vulcan” după meci. Antrenorul formației bucureștene a criticat dur prestația elevilor săi, dar și întreaga situație a clubului din acest sezon.

„Noi nu suntem Steaua! Acest sezon este o rușine!”

„A fost o victorie meritată a Reșiței, chiar dacă aș putea să contest anumite faze. La acest scor și la ce am jucat noi, nu mai pot să spun mare lucru. Chiar dacă consider că au fost unele greșeli de arbitraj împotriva noastră, nu avem nicio scuză la modul cum ne-am prezentat la acest meci. Am luat după pauză două goluri în câteva minute, am fost jalnici! Dezastru! Este o înfrângere rușinoasă pentru jucători.