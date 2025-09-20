Norris a dominat ultima sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu de F1 al Azerbaidjanului

Pilotul britanic Lando Norris (McLaren-Mercedes) a fost cel mai rapid în ultima sesiune de antrenamente libere cronometrate din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului, desfășurată sâmbătă pe circuitul urban de la Baku (6,003 km).

Cursa are loc duminică

Norris a parcurs în total 19 tururi de pistă în această sesiune, încheindu-l pe cel mai rapid intre ele în 1 min 41 sec 223/1000. El l-a devansat cu 222/1000 pe campionul mondial en titre, olandezul Max Verstappen (Red Bull) și cu 254/1000 pe coechipierul său de la McLaren, australianul Oscar Piastri, actualul lider al clasamentului general.

Septuplul campion mondial britanic Lewis Hamilton (Ferrari) a semnat al patrulea timp, 1 min 41 sec 499/1000, urmat de cei doi piloți ai echipei Mercedes, italianul Andrea Kimi Antonelli și britanicul George Russell.

Sâmbătă vor avea loc și calificările pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului, programat duminică.