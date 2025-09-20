Norris a dominat ultima sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu de F1 al Azerbaidjanului

Articol de Gabriel Ion - Publicat sâmbătă, 20 septembrie 2025, ora 16:45,
Lando Norris
Lando Norris

Pilotul britanic Lando Norris (McLaren-Mercedes) a fost cel mai rapid în ultima sesiune de antrenamente libere cronometrate din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului, desfășurată sâmbătă pe circuitul urban de la Baku (6,003 km).

Cursa are loc duminică

Norris a parcurs în total 19 tururi de pistă în această sesiune, încheindu-l pe cel mai rapid intre ele în 1 min 41 sec 223/1000. El l-a devansat cu 222/1000 pe campionul mondial en titre, olandezul Max Verstappen (Red Bull) și cu 254/1000 pe coechipierul său de la McLaren, australianul Oscar Piastri, actualul lider al clasamentului general.

Septuplul campion mondial britanic Lewis Hamilton (Ferrari) a semnat al patrulea timp, 1 min 41 sec 499/1000, urmat de cei doi piloți ai echipei Mercedes, italianul Andrea Kimi Antonelli și britanicul George Russell.

Sâmbătă vor avea loc și calificările pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului, programat duminică.

Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport