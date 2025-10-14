Norvegia a remizat cu Noua Zeelandă, într-un amical arbitrat de o brigadă din România

Echipa naţională a Norvegiei a încheiat la egalitate, marţi, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa naţională a Noii Zeelande, într-un amical disputat la Oslo.

Haaland nu a făcut parte din lotul nordicilor

Într-un meci disputat la Oslo şi condus de o brigadă românească, cu Horaţiu Feşnic la centru, Norvegia, una din cele mai în formă echipe din calificările europene pentru Cupa Mondială, a înfruntat Noua Zeelandă.

Oaspeţii au deschis scorul prin Finn Surman, în minutul 45+1. Stale Solbakken, selecţionerul norvegian, l-a trimis în teren la pauză pe Antonio Nusa şi acesta a egalat în minutul 63. Meciul s-a terminat 1-1, iar Haaland nu a făcut parte din lotul nordicilor.