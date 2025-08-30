Norvegia e țara tuturor posibilităților! Un suporter a pătruns pe teren la un meci din prima ligă, disputat fără public

Meciul din Eliteserien (prima ligă norvegiană) dintre Valerenga Oslo şi Bryne a fost întrerupt pentru scurt timp sâmbătă, după ce un suporter a intrat pe teren cu o fumigenă. Partida se disputa fără public, relatează L’Equipe.

Partida a trebuit să fie întreruptă după ce un suporter al gazdelor a intrat pe teren. Situaţia a fost neobişnuită şi având în vedere faptul că meciul se dispută cu porţile închise.

Măsura de disputare a meciului fără public este consecinţa unei sancţiuni impuse de federaţia norvegiană clubului VIF pentru folosirea de artificii la scurt timp după începerea meciului anterior, disputat pe teren propriu de Valerenga împotriva echipei Sarpsborg (4-0).

Potrivit presei norvegiene, focul de artificii a fost tras cu ocazia celei de-a 156-a aniversări a Ikaros, un grup de suporteri ai clubului din Oslo.

Sancţiunea a fost criticată vehement de fanii Valerenga, care şi-au manifestat nemulţumirea în zona stadionului Intility.