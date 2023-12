Norvegienii fac reverențe în fața Cristinei Neagu: „Aruncarea ei e pur și simplu uimitoare”

Handbalista română Cristina Neagu a fost elogiată de foste adversare, cum ar fi Stine Oftedal, Katrine Lunde, Sandra Toft sau Carmen Martin.

România participă în aceste zile la Campionatul Mondial din Danemarca, Norvegia și Suedia. Naționala țării noastre mai are doar șanse matematice să se califice în sferturi și, implicit, să participe la turneul preolimpic de anul viitor.

Pentru ca România să treacă de Grupa preliminară III trebuie ca naționala antrenată de Florentin Pera să învingă Japonia mâine și Polonia luni și Danemarca să obțină cel mult un punct cu Polonia mâine și Germania luni.

Va fi, cel mai probabil, ultima competiție internațională la care participă Cristina Neagu. O companie producătoare de băuturi energizante a realizat un documentar despre interul stânga, iar foste adversare nu au ezitat să o omagieze pe Cristina Neagu.

„Are o aruncare pe care nimeni nu o execută la fel”, spune Stine Oftedal, multiplă campioană mondială și europeană cu naționala Norvegiei.

„Are un gen de putere, de viteză, de precizie, pentru care cred că fiecare dintre noi suntem un pic invidioase. Aruncarea ei e pur și simplu uimitoare”, a mai9 precizat ea în documentarul „The Science Behind Cristina Neagu’s Unstoppable Shot”.

„Are o tehnică pe care nu o vezi prea des în handbalul feminin”, completează suedeza Bella Gullden

Primul lucru cu care sunt de acord toate fostele jucătoare îl reprezintă abilitățile tehnice deosebite ale româncei.

„Cred că are o tehnică pe care nu o vezi prea des în handbalul feminin”, completează suedeza Bella Gullden, care a jucat un sezon la CSM București alături de Cristina.

O altă fostă colegă de la CSM București, dar și din naționala României, Cristina Vărzaru, observă și ea viteza de execuție foarte bună, explozia și flexibilitatea articulației pumnului și umărului. „O ajută foarte mult că are articulația pumnului extrem de flexibilă.

Dar e mai mult decât atât. Mingea nu ascultă pe toată lumea și nu tot timpul. Cu Cristina, lucrurile stau un pic altfel, are o relație aparte cu mingea de handbal. Se poartă frumos cu mingea și mingea o ascultă de cele mai multe ori”, a spus team managerul-ul echipei Primăriei Capitalei.

„Aruncarea este uimitoare! Ba nu, imposibilă”, este convinsă Sandra Toft

Pentru învățarea corectă a tehnicii, meritul cel mai important îl are prima sa antrenoare, Maria Covaci, cea care a descoperit-o și i-a ghidat primii pași în handbal.

Aceasta a observat la ea încă de la început un talent deosebit pentru sport, dar își amintește și cât de mult muncea Cristina la antrenamente încă de mică, pentru a se îmbunătăți. „Nu a fost doar meritul meu că am învățat-o să arunce corect.

A fost și meritul ei, pentru că a vrut să învețe să arunce corect. Cristina era atentă la fiecare detaliu pe care eu îl explicam, era atentă la fiecare mișcare. Repeta un exercițiu de zeci de ori. Nu lăsa nimic la voia întâmplării”, a spus ea.

„Dacă ar trebui să aleg un cuvânt pentru a-i descrie aruncarea ar fi uimitoare! Ba nu, imposibilă”, a completat Sandra Toft, portar al naționalei Danemarcei.

„Aruncă în toate colțurile și e dificil pentru portari. De asemenea, folosește tehnici diferite și aruncă cu inteligență. Cred că are o tehnică unică de aruncare, pentru că așteaptă mult timp și apoi aruncă dintr-o dată, cu mare viteză, iar apărarea nu e pregătită.

Are un fel de a-și ascunde brațul, e greu de explicat, dar e ceva ce nu multe jucătoare fac”, a mai precizat fosta sportivă.