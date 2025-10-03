Noskova continuă parcursul excelent și prinde semifinalele la WTA Beijing

Linda Noskova s-a calificat vineri în semifinalele turneului WTA 1000 de la Beijing, după o victorie categorică împotriva britanicei Sonay Kartal, scor 6-3, 6-4.

Partida a durat o oră și 10 minute. Sportiva cehă, locul 27 mondial, își propune acum să ajungă în a doua finală din acest an, după cea de la Praga.

Noskova, care are în palmares un singur titlu WTA, obținut anul trecut la Monterrey, a mai întâlnit-o pe Kartal în 2025, la Roma, impunându-se tot în minimum de seturi.