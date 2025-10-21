Nottingham Forest a ajuns la al treilea antrenor în acest sezon! Ange Postecoglou a rezistat doar 39 de zile

Clubul Nottingham Forest, aflat pe poziţie retrogradabilă după opt etape, a anunţat, marţi, că l-a angajat pe antrenorul englez Sean Dyche pentru a-l înlocui pe Ange Postecoglou, concediat sâmbătă după o nouă înfrângere în Premier League.

El a semnat până în vara anului 2027

Dyche, în vârstă de 54 de ani, era liber de contract de când Everton l-a concediat pentru rezultate slabe în ianuarie, după doi ani în funcţie.

El a mai antrenat la Watford (2011-2012) şi, mai ales, la Burnley (2012-2022).

Fostul fundaş englez, care a trecut pe la echipele de juniori din Nottingham, are „peste 330 de meciuri în Premier League la activ” ca antrenor.

„Dyche a construit echipe care se caracterizează prin organizarea defensivă, rezistenţa şi forţa la loviturile libere, calităţi care corespund îndeaproape cu atributele echipei actuale şi cu identitatea fotbalistică a clubului”, precizează un comunicat al clubului Nottingham Forrest.

Proprietarul clubului Forest, Evangelos Marinakis, mizează pe el pentru a redresa o echipă în derivă, care se află pe locul 18 în clasament după weekend.

Sâmbătă, omul de afaceri grec a anunţat plecarea imediată a lui Ange Postecoglou, la 39 de zile după ce l-a numit şi în urma unei înfrângeri cu 3-0 pe teren propriu împotriva lui Chelsea.

Australianul nu a câştigat niciunul dintre cele opt meciuri pe care le-a condus (şase înfrângeri, două egaluri). În Premier League, echipa sa a coborât de pe locul 10 în zona retrogradării, după patru înfrângeri şi un egal.

Predecesorul său, Nuno Espirito Santo, a terminat pe locul şapte în sezonul trecut, calificându-se în competiţiile europene. Însă divergenţele cu Marinakis, în special în ceea ce priveşte transferurile, au dus la demiterea sa după trei meciuri în acest sezon.

Dyche va debuta pe banca echipei Nottinghamu joi, în Liga Europa, împotriva lui Porto, pe teren propriu, înainte de a se deplasa duminică la Bournemouth, actuala ocupantă a locului trei în campionat.