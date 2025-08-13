Nottingham Forest a rămas cu ochii în soare, deși a oferit 31 milioane de euro pentru Dilane Bakwa

Clubul francez Racing Strasbourg a refuzat o ofertă de 31 de milioane de euro, din partea clubului englez Nottingham Forest, pentru atacantul Dilane Bakwa.

Nottingham Forest îl urmăreşte pe atacantul francez Dilane Bakwa (22 de ani), care este sub contract până în 2027 cu gruparea franceze Racing Strasbourg.

Săptămâna trecută „pădurarii”, care au terminat pe locul 7 în Premier League în sezonul 2024-25, au făcut o primă ofertă pentru Bakwa.

Strasbourg a respins oferta, iar Forest a majorat-o miercuri, ridicând-o până la 31 de milioane de euro, inclusiv bonusuri. Francezii au respin-so şi pe aceasta.

Dilane Bakwa este internaţional francez U21, iar în sezonul trecut a jucat în 30 de meciuri în Ligue 1, marcând cinci goluri.