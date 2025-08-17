Nottingham Forest a transferat un jucător de la rivala Manchester City

Nottingham Forest l-a transferat pe James McAtee de la adversara Manchester City.

Potrivit presei engleze, Manchester City a încasat aproximativ 30 de milioane de lire sterline în schimbul lui McAtee, jucător format la academia „cetăţenilor'”, de la vârsta de 14 ani. Contractul său este valabil pentru următoarele cinci sezoane.

Mijlocaşul a înscris șapte goluri în 34 de meciuri disputate pentru Manchester City.

În sezonul 2023-2024, el a evoluat sub formă de împrumut la Sheffield United, unde a debutat în Premier League.

În plus, McAtee a câștigat Campionatul European Under-21 cu naţionala Angliei, în luna iunie.