Nou record de goluri marcate în etapa a treia a Ligii Campionilor
A treia etape a fazei principale a Ligii Campionilor a adus 71 de goluri, un record pentru o singură zi. Au fost programate 18 meciuri, ceea ce înseamnă o medie de 3,94 goluri pe partidă, notează Agerpres.
Liderul clasamentului şi deţinătoarea titlului, PSG, s-a impus în faţa echipei Bayer Leverkusen, marcând şapte goluri (2-7).
Aceste 71 de goluri au fost marcate pe 15 stadioane diferite, deoarece trei meciuri s-au încheiat cu scorul de 0-0,
Printre rezultatele remarcabile, PSV Eindhoven a învins Napoli (6-2) marţi, iar FC Barcelona a învins Olympiacos (6-1).
Dinamica s-a continuat miercuri, în special cu o victorie a celor de la Liverpool pe terenul lui Eintracht Frankfurt (5-1). Chelsea şi Bayern München au obţinut, de asemenea, victorii cu multe goluri, împotriva lui Ajax Amsterdam (5-1) şi Club Bruges (4-0).