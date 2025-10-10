Noua perlă a FCSB-ului. „Cu ăsta cred că o să dau lovitura”

Gigi Becali crede că Alexandru Stoian e noul fotbalist care îi va aduce în conturi o sumă importantă de transfer.

„Ai văzut ce alonjă are, ce picioare are? Stoian are alură de fotbalist. Și are 18 ani. Când are mingea la picior îmi place să atace el adversarul, nu să-l atace adversarul.

Asta îmi place mie la un jucător, să încerce el, nu să aștepte. Bine, nu-i ies toate pentru că e prea copil. Când o să-i iasă toate la înălțimea lui o să fie mare.

Cu ăsta cred eu că o să dau lovitura. (n.r. se face jucător de 15-20 de milioane de euro) Nu mai zic de sume, gata, că îi stric pe ei.

Și tot am zis, am zis, și nu a ieșit. Nu ați văzut ce fizic are? Știe și cu mingea, are și tupeu. Ăsta e mai înalt ca Man, are fizic mai de fotbalist decât Dennis Man. Și mișcările le are mai de fotbalist decât Man”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.