Noua Zeelandă a făcut spectacol și a învins Argentina în deplasare, în Rugby Championhip

Selecționata Noii Zeelande a învins cu scorul de 41-24 echipa Argentinei, sâmbătă la Cordoba, într-un meci contând pentru prima etapă din Rugby Championhip, competiția la care participă principalele forțe ale sportului cu balonul oval din Emisfera sudică.

Aripa Sevu Reece și talonerul Samisoni Taukei’aho au înscris fiecare câte două eseuri pentru All Blacks pe parcursul acestui joc.

Pentru învingători au mai marcat câte un eseu Cortez Ratima și Ardie Saves, în timp ce argentinienii au culcat balonul în terenul de țintă neozeelandez prin Rodrigo Isgro, Tomas Albornoz și Joaquin Oviedo.

Beauden Barrett a contribuit la rândul său la victoria Noii Zeelande cu patru transformări și o lovitură de penalitate.

Grație acestui succes, Noua Zeelandă va urca pe primul loc în clasamentul World Rugby, pentru prima oară din 2021, depășind campioana mondială Africa de Sud, care s-a înclinat în fața Australiei (scor 22-38), sâmbătă la Johannesburg.

Noua Zeelandă, neînvinsă de la debutul acestui an, a preluat totodată conducerea în Rugby Championship după victoria de la Cordoba, devansând Australia la diferența de puncte.

La sfârșitul săptămânii viitoare, Argentina și Noua Zeelandă se vor înfrunta din nou, la Buenos Aires, în timp ce Africa de Sud va încerca să-și ia revanșa în fața Australiei, la Cape Town.