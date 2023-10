Noua Zeelandă sărbătorește a cincea calificare în finala Cupei Mondiale: „Aceasta este partea distractivă”

Naționala masculină de rugby a Noii Zeelande s-a calificat pentru a cincea oară în finala Cupei Mondiale, după 44-6 (20-6) cu Argentina.

Noua Zeelandă va juca, sâmbătă, pentru a cincea oară în finala Cupei Mondiale

Este a doua cea mai clară victorie în toate meciurile jucate în istoria întrecerii. Recordul este deținut tot de Noua Zeelandă, care la prima ediție, în 1987, a învins Țara Galilor cu 49-6.

Will Jordan a realizat trei eseuri cu Argentina, ajungând la 31 de încercări în 30 de meciuri. El a egalat numărul de eseuri marcate de un jucător la o ediție a unei Cupe Mondiale, 8. Predecesori au fost compatrioții lui Jonah Lomu (1999), decedat în 2015, și Julian Savea (2015), plus sud-africanul Jonah Lomu (2007).

„All Blacks”, aflați în cursră pentru al cincilea trofeu, are avantajul unei zile în plus de odihnă față de adversara ei din finală, care va fi cunoscută la noapte, după meciul Anglia – Africa e Sud, programat la Saint-Denis, de la ora 22:00 a României.

Dincolo de victoria clară, presa neo-zeelandeză a scos în evidență și unele carențe. „La o săptămână după ce au primit două cartonașe galbene irlandezilor, All Blacks și-au făcut din nou misiunea mai dificilă decât trebuia.

Scott Barrett a fost eliminat temporar în minutul 65, când a atins inutil cu mâna o minge aflată într-o grămadă. All Blacks vor trebui să-și îmbunătățească în finală ieșirile din apărare, dar și mingile înalte.

Conduși excelent din teren de Aaron Smith, Richie Mo’unga și cei doi Barrett, planul de joc pare atât de bine pus la punct. Nu sunt motive nejustificate de panică nici în fața Angliei, nici a Africii de Sud.

După spectacolul lor de groază cu Anglia în această fază a precedentului turneu final (n.r. – 7-19), All Blacks sunt încă în viață”, este concluzia celor de la 1 Newz.

„Am fost decisivi atunci când trebuia! Aceasta este partea distractivă”, a subliniat antrenorul Noii Zeelande

Antrenorul All Blacks, Ian Foster, are numai cuvinte de lauză vizavii de calificarea în finală. Este un contrast puternic cu starea de spirit din lot existentă în urmă cu o lună, când naționala Noii Zeelande începea Cupa Mondială cu un eșec în Franței, 13-27, la scurt timp după înfrângerea la scor, 7-35, cu Africa de Sud pe 25 august.

„Am fost supuși la multă presiune în anumite momente ale jocului, dar ne-am păstrat calmul și cred că am fost decisivi atunci când trebuia.

Aceasta este partea distractivă. Pe teren este mult mai greu decât la antrenamente, pentru că trebuie să construiești lucruri. Dar, am trecut de două meciuri din faza eliminatorie și suntem încrezători în ceea ce va fi.

Știm că trebuie să fim mai buni săptămâna viitoare, indiferent cu cine vom juca, dar acum vrem să ne bucurăm de moment”, a spus tehnicianul, potrivit aceleiași publicații.

„Am vrut să începem puțin mai bine decât am făcut-o. Am fost puși sub presiune și, uneori, nu am ieșit atât de bine.

Dar lucrul care mă bucură cel mai mult este că nu intrăm în panică atunci când lucrurile nu merg bine pentru noi. Ne păstrăm calmul și așteptăm oportunitatea de a lovi”, a încheiat Ian Foster.