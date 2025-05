Noul antrenor al lui Sepsi e mulțumit după remiza de la Iași

Echipa Poli Iaşi a încheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea Sepsi OSK, în primul meci al etapei a şaptea din play-out-ul Superligii.

„Viața merge mai departe”, a comentat Laszlo Csaba îndepărtarea lui Dorinel Munteanu

Meciul de la Iaşi nu a excelat în faze de poartă, cea mai mare ocazie a primei reprize fiind balonul trimis de Umar Mohammed în bara propriei porţi, în minutul 31.

Alin Roman a încercat şi el poarta oaspeţilor, în minutul 35, dar şutul său a trecut peste bară. Sepsi a trimis balonul în plasă în minutul 61, dar golul lui Oberlin a fost anulat pentru că mingea părăsise terenul de joc la centrarea decisivă a lui Haruţ.

Tot oaspeţii au mai avut o ţansă, în minutul 76, prin Andres Dumitrescu, şi Poli Iaşi – Sepsi s-a terminat 0-0.

În clasament Poli Iaşi a ajuns pe locul al treilea, cu 28 de puncte, în timp ce Sepsi este în acest moment pe loc de baraj, al 8-lea, având 23 de puncte, iar covăsnenii sunt prinşi în hora retrogradării.

„Nu am pierdut, nu am primit gol. Am văzut evoluția care trebuie. Nu am dat gol. Am avut două ocazii. Pentru noroc trebuie muncit. Cel mai important e că am luat un punct.

Trebuie să muncim mai mult. Vine un nou meci pe care trebuie să-l câștigăm. Matei e la spital, nu știu ce are. Băieții au spus că și-a rupt nasul.

Eu cred că Iașiul nu a avut ocazii. Am făcut un pas micuț înainte. La situația noastră, suntem bucuroși pentru fiecare punct. Le-am spus jucătorilor să nu citează ziarele.

Viața merge mai departe. Clubul este cel mai important. E situația asta în care suntem. Azi am făcut un pas mic în direcția în care vrem să mergem.

Azi, scopul a fost să câștigăm. Nu trebuie să jucăm frumos, ci să avem succes”, a spus la final Laszlo Csaba.