Noul antrenor al lui Tottenham a luat decizia în privința lui Radu Drăgușin. Ce se întâmplă cu fundașul român la Supercupa Europei

Accidentat încă de la începutul anului, Radu Drăgușin este indisponibil pentru Supercupa Europei. Chiar și așa, el este văzut de noul antrenor ca o piesă importantă în angrenajul lui Tottenham.

Antrenorul lui Tottenham, anunț despre Radu Drăgușin înainte de Supercupa Europei

În conferința de presă premergătoare partidei cu PSG, programată miercuri, 13 august, de la ora 22:00, pe Stadio Friuli din Udine, tehnicianul Thomas Frank, instalat de curând pe banca lui Spurs în locul lui Ange Postecoglou, a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă.

”Drăgușin și Udogie, care mai au de așteptat până să se refacă în totalitate, sunt aici cu noi pentru a susține echipa și pentru a face parte din grup.

Atât, deocamdată. Dom (n.r. – Dominic Solanke), în schimb, e un caz fericit. Pentru că se va reface în timp util, astfel încât să joace, în caz de nevoie, în Supercupa Europei.

Și Destiny Udogie e tot mai aproape de a face antrenamentele normale cu restul grupului. În schimb, pe Yves Bissouma nu l-am inclus în lotul pentru meciul cu PSG din motive disciplinare”, a declarat Frank, conform .