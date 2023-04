Noul antrenor de la FCSB a identificat marele minus al echipei: ”Încercăm să le rezolvăm!”

Formaţia FCSB a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Sepsi OSK, în etapa a doua din play-off-ul Superligii.

Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, a oferit ai multe declarații după victoria echipei sale.

El a identificat marele minus pe care îl are clubul lui Becali.

”Am văzut ce probleme avem și încercăm să le rezolvăm. Analizăm fiecare meci și vedem ce am făcut bine și rău”, a spus Charalambous, la final.

Ce a spus despre schimbări

„Felicitări jucătorilor, au făcut un efort grozav și au îndeplinit obiectivul, 3 puncte. Cel mai important lucru pentru mine a fost reacția de după golul primit. Să primești un gol în deplasare după câteva minute…

Au avut o reacție grozavă. 100% trebui să îmbunătățim multe lucruri, trebuie să vedem ce greșeli am făcut chiar și după victorii. Vom încerca să le reparăm cât mai repede posibil.

Dacă ați văzut, am schimbat sistemul, pentru că Sepsi ne-a creat probleme și am trecut din 4-3-3 în 4-2-3-1, pentru că aveam probleme la mijloc. Și cred că în a doua repriză am jucat mai bine datorită acestor schimbări.

Când văd jocul, încerc să îmbunătățesc jocul echipei. Dacă eu consider că trebuie făcute schimbări, nu contează ce minut e”, a spus Charalambous.