Noul atacant de la FCSB: „O să facem ce spune MM Stoica şi gata!”

FCSB suferă în compartimentul ofensiv. Bucureștenii sunt în căutarea unui nou atacant.

Gigi Becali a dezvăluit numele noului său vârf. Mai exact, bucureștenii vor ataca de acum înainate cu David Miculescu.

„O să facem ce spune MM Stoica şi gata!”

„Eu am stabilit asta, că trebuie să încercăm cu el (n.r. – cu David Miculescu atacant) acolo. Nu am o opinie diferită de Mihai Stoica. Păi, o să-l titularizăm. O să facem ce spune MM Stoica şi gata. Nu că discipolul şi-a depăşit maestrul, dar asta este şi opinia mea. Şi a lui Pinti (n.r. Mihai Pintilii), şi a lui Charalambous. Deci, împreună am stabilit asta”, a declarat Gigi Becali, pentru Prosport.

În 66 de meciuri pentru FCSB, în toate competițiile, David Miculescu a marcat doar 5 goluri și a oferit 4 pase decisive.