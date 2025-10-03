Noul comandantul de la CSA Steaua, Eduard Danilof, a vorbit despre procesul de modernizare

Clubul Sportiv al Armatei Steaua are nevoie de un proces profund de modernizare, afirmă noul comandant al grupării bucureștene Eduard Danilof.

„Nu putem cere performanță sportivilor dacă nu suntem și noi performanți”, recunoaște colonelul

El a declarat totodată că este conștient de necesitatea gestionării costurilor cu atenție și de folosirea resurselor într-un mod responsabil.

‘Istoria este cea care ne dă privilegiul de a fi mândri, însă prezentul este cel care ne definește. Trecutul nostru este un reper, dar nu mai poate rămâne o scuză pentru lipsa de acțiune. Nu mai putem să ne raportăm în mod dezechilibrat doar la ceea ce a fost, ci trebuie să devenim conștienți de responsabilitatea pe care o avem astăzi. Clubul Steaua are nevoie de un proces profund de modernizare. Nu putem cere performanță sportivilor dacă nu suntem și noi performanți. Nu le putem cere rezultate de nivelul anului 2026 dacă rămânem ancorați într-o perpetuă melancolie a rezultatelor trecute. E nevoie să fim realiști, să fim sinceri cu noi și cu cei cu care colaborăm. E timpul să construim o cultură a responsabilității, a respectului și a colaborării. Înțelegem contextul general și știm cât de important este acum să punem accent pe eficiență. Vom fi parte activă din acest efort comun care se petrece în jurul nostru și avem în plan măsuri clare: să simplificăm procesele interne, să gestionăm costurile cu atenție și să folosim resursele într-un mod responsabil’, a declarat Danilof, potrivit unui comunicat de presă, remis, vineri, AGERPRES.

Totodată, acesta i-a asigurat pe sportivi că vor beneficia de sprijin din parte clubului: ‘Voi sunteți esența acestui colectiv. Suntem pe deplin conștienți că nu putem cere disciplină, efort și performanță fără să oferim în schimb asistență reală, stabilitate și considerație. Sprijinul acordat nu va fi doar în vorbe, ci se va traduce în prezență activă și condiții care să permită dezvoltarea. Fiecare sportiv trebuie să simtă că face parte dintr-o structură care îl susține în mod autentic’.

Danilof îl înlocuiește pe colonelul Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu

În ceea ce îi privește pe suporteri, Danilof le-a transmis că știe că au existat rupturi în anumite momente în ultimii ani și își dorește o relație bazată pe respect.

‘Știm ce așteptați. Știm și că în ultimii ani au existat momente de ruptură, confuzie și dezamăgire. Este timpul să refacem parteneriatul nostru pe baze oneste, fără iluzii și fără promisiuni neacoperite. Avem nevoie unii de ceilalți. Trebuie să știm fiecare ce avem de făcut, dar și să ne respectăm și să ne ascultăm. Steaua are nevoie de sprijinul vostru autentic și de luciditatea noastră colectivă. Putem realiza împreună ceea ce ne dorim cu toții’, a transmis comandantul CSA Steaua.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat, joi, că l-a împuternicit, joi, la conducerea clubului CSA Steaua pe colonelul Eduard Danilof.

Colonelul Eduard Danilof are o experiență profesională în Ministerul Apărării Naționale de aproape 30 de ani, acumulată în domeniul artileriei și rachetelor, dar și în zona de management și administrare de infrastructură sportivă. De peste 5 ani conduce activitatea Stadionului Steaua, în calitate de Șef al Centrului de administrare, rol în care este responsabil de buna funcționare, întreținerea și optimizarea operațională a uneia dintre cele mai moderne arene sportive din România.

El îl înlocuiește pe colonelul Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu, care pe 17 martie a fost împuternicit, pe o perioadă de șase luni, la comanda Clubului Sportiv al Armatei Steaua București.